Злочевский переписал газовый бизнес на дочерей

Бенефициарами компаний из группы Burisma стали Анна и Карина Злочевские.

Злочевский переписал газовый бизнес на дочерей
Микола Злочевський
Фото: burisma.com

Дочери бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского стали конечными бенефициарными владельцами его добывающих активов в Украине.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Анна и Карина Злочевские через ряд кипрских компаний стали бенефициарами "Эско-Север", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинженеринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нефтегазопромышленная геология".

В то же время по крайней мере с начала 2021 года не обновляются и не работают веб-сайт и страница Burisma Group в Facebook, которая объединяла эти компании.

Напомним, что Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В ноябре 2019 года действующий тогда генеральный прокурор Руслан Рябошапка говорил, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах.

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