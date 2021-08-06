Кулеба и Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем США

Блинкен отметил поддержку суверенитета Украины.

Кулеба и Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем США
Ентоні Блінкен, Андрій Єрмак та Дмитро Кулеба
Фото: Офіс президента

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали подготовку визита президента Владимира Зеленского и его переговоров с Джо Байденом.

Также речь шла о развитии партнерства Украины и Штатов в области безопасности и военно-технической сфере, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Также во время встречи значительное внимание было уделено ситуации на Донбассе и совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии РоSSии против Украины. Кроме того, представители Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности Украинского государства и региона в целом", - добавили в Офисе президента.

Государственный секретарь США заявил о безоговорочной поддержке Крымской платформы со стороны Соединенных Штатов Америки.

В пресс-релизе Госдепа о визита Кулебы и Ермака указано, что "Государственный секретарь Блинкен подчеркнул приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом длительной агрессии РоSSии в Украине".

Напомним, что визит президента Зеленского в Вашингтон состоится 30 августа.

4 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского.

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