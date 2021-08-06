РоSSийские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

Около Авдеевки роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галициновки враг осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. Также из артиллерийских систем 122-го калибра противник открывал огонь по окраине Галициновки. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

В направлении населенного пункта Пивденне оккупанты осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного на Приазовье роSSийские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы. Неподалеку от Золотого-4 противник вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Возле Новотошковского вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта. В результате обстрела роSSийско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

По состоянию на 7:00 утра 6 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение боевых действий является первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе.