Полиция Киева и СБУ разоблачили схему "оздоровления" боевиков и военных РоSSии

Дельцы отправляли их на курорт в оккупированный Крым.

Полиция Киева и сотрудники СБУ разоблачили схему лечения и оздоровления боевиков и роSSийских военных. Дельцы организовали бизнес во временно оккупированном Крыму, в городе Саки, сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

Они оказывали им санаторно-курортные услуги и наладили механизм легализации средств, полученных от незаконной деятельности в Крыму.

Фото: Полиция Киева Facebook

"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний. Во время обысков в Киеве изъята документация, печати, штампы, оттиски , электронные файлы с перепиской с сообщниками из Автономной Республики Крым, а также другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: Полиция Киева Facebook
Фото: Полиция Киева Facebook

Организатору, уроженцу города Днепр, 1984 года рождения, и его сообщнице, уроженке Киевской области, 1986 года рождения, сообщается о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что суд приговорил к 10 годам лишения свободы боевика "ДНР", задержанного в мае. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической группе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Франция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визыФранция разрешила вакцинированным украинцам поездки на свои заморские территории без специальной визы
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Блок рекламы


Похожие новости
В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 дел, - ОГПВ отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 дел, - ОГП
Следком РоSSии завел дело против комбата 128-й бригады ВСУСледком РоSSии завел дело против комбата 128-й бригады ВСУ
Леонид Кравчук: "Моя самая большая ошибка - то, что я верил РоSSии"Леонид Кравчук: "Моя самая большая ошибка - то, что я верил РоSSии"
Власти готовят отставку главы полиции Киева Крищенко, основная причина - отношения с КличкоВласти готовят отставку главы полиции Киева Крищенко, основная причина - отношения с Кличко
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в КабминеПолиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине
Мужчина угрожал взорвать гранату в помещении Кабмина, полиция провела спецоперациюМужчина угрожал взорвать гранату в помещении Кабмина, полиция провела спецоперацию
Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура КиеваРасследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева
В РоSSии театры проверят на соответствие "стратегии нацбезопасности"В РоSSии театры проверят на соответствие "стратегии нацбезопасности"
Главаря боевиков Безлера будут судить в Украине за убийства и пыткиГлаваря боевиков Безлера будут судить в Украине за убийства и пытки
В торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военныхВ торжествах ко Дню Независимости примут участие более 5 тыс. военных
Последние новости
Подгружаем последние новости