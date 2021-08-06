Полиция Киева и СБУ разоблачили схему "оздоровления" боевиков и военных РоSSии

Дельцы отправляли их на курорт в оккупированный Крым.

Полиция Киева и сотрудники СБУ разоблачили схему лечения и оздоровления боевиков и роSSийских военных. Дельцы организовали бизнес во временно оккупированном Крыму, в городе Саки, сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

Они оказывали им санаторно-курортные услуги и наладили механизм легализации средств, полученных от незаконной деятельности в Крыму.

Фото: Полиция Киева Facebook

"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний. Во время обысков в Киеве изъята документация, печати, штампы, оттиски , электронные файлы с перепиской с сообщниками из Автономной Республики Крым, а также другие предметы, подтверждающие их противоправную деятельность", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: Полиция Киева Facebook

Фото: Полиция Киева Facebook

Организатору, уроженцу города Днепр, 1984 года рождения, и его сообщнице, уроженке Киевской области, 1986 года рождения, сообщается о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (Фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что суд приговорил к 10 годам лишения свободы боевика "ДНР", задержанного в мае. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической группе.