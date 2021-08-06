Запуск "Северного потока-2" не оставит Украину без газа, - Данилов

"У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем".

Запуск "Северного потока-2" не оставит Украину без газа, - Данилов
Фото: Макс Требухов

Украинская власть разрабатывает риски от роSSийского газопровода "Северный поток-2". Запуск магистрали не оставит Украину без газа.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью "НВ".

"Сразу скажу: без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем", - сказал Данилов.

Он связал заявления РоSSии по газопроводу с выборами в роSSийскую Госдуму, которые должны состояться в следующем месяце.

"О действиях РФ, то нужно понимать, что у них есть собственные выборы, которые будут 19 сентября, и очень многие процессы, которые сегодня происходят, в частности громкие заявления РоSSийской Федерации, имеют свою внутреннюю политическую причину. Но мы не должны расслабляться. РоSSия для нас - постоянный и поминутный риск", - сказал он.

Газопровод "Северный поток-2", который проходит через Балтийское море из РоSSии в Германию, должны достроить в ближайшее время.

Напомним, 21 июля США и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достраивать "Северный поток-2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит политический кризис в Европе, и сообщили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуску газопровода.

В Европарламенте выступили с жестким заявлением по соглашению между США и ФРГ.

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