90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, - Зеленский

По его словам, "люди на Донбассе должны это понимать".

90% успеха в вопросе возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и установления мира в Украине зависит от президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом".

"Я очень этого хочу (прекращения войны на Донбассе - ред.). Я все делаю для этого. Но - увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, и совершенно этого не скрываю - и президент РоSSийской Федерации знает мое мнение - сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, в мире в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И Точно надо знать, что он с этим живет", - сказал Зеленский.

По его словам, "люди на Донбассе должны это понимать".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение боевых действий является первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе.