Вспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - Радуцкий

Главная причина вспышки - распространение штамма "Дельта".

Вспышка коронавируса в Украине может произойти в течение двух недель, - Радуцкий
Фото: facebook/Слуга Народу

В Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация, очередная вспышка коронавируса может случиться в течение двух недель.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Абсолютные цифры - количество больных и госпитализированных - на относительно невысоком уровне. Но динамика распространения вируса стремительно растет. В Киевской школе экономики считают, что вспышка болезни может случиться в течение двух недель. По данным КШЭ, в зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области", - написал Радуцкий.

Он отметил, что сейчас оправдываются прогнозы ВОЗ, согласно которым новая волна коронавируса в Украине придется на конец августа - начало сентября. Главная причина вспышки - распространение штамма «Дельта».

"« Дельта »имеет другие симптомы - лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, также фиксируют случаи нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и образованию гангрен. Вероятность тяжелого течения болезни при заражении штаммом «Дельта» намного выше для невакцинированных", - подчеркнул Радуцкий.

Напомним, в среду, 4 августа, в Украине зафиксировали 1 052 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Это самый большой показатель с 11 июня, когда было обнаружено 1603 случая ковида.

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