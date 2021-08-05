Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе

"Я постоянно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие".

Зеленский назвал прекращение огня первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе
Олександр Хоцяновський, Володимир Зеленський і Яків Хаммо
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прекращение боевых действий является первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, какими должны быть первые шаги, если говорить о модели будущего Донбасса в части решения гуманитарных, политических и вопросов безопасности.

"Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей - и вообще, дело даже не в "Минске", и не в нашем отношении к "Минску", и дело даже не в том, какой процент населения верит в этот "Минск". Суть - прекращение огня ... Нужно хотя бы перестать стрелять, чтобы о чем-то говорить. Это факт", - добавил глава государства.

Напомним, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимой имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

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