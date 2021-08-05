Госкомтелерадио инициирует продление санкций в отношении роSSийских издательств

Срок действия нынешних санкций против них заканчивается в марте 2022 года.

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) намерен инициировать продолжение санкций в отношении 9 роSSийских издательств, наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о таких издательства: "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

Срок действия нынешних санкций против них заканчивается в марте 2022 года.

"Поскольку после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издания антиукраинского содержания, Госкомтелерадио намерен инициировать продление санкций", - сказано в сообщении.

Также по инициативе ведомства и по представлению Службы безопасности Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который ведется Министерством культуры и информационной политики Украины на основании обращений СНБО Украины, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, внесено 9 роSSийских авторов - В. Сахарова, Л. Вершинина, А. Широкорада, А.Терещенко, Н. Поликарпова, Р. Ищенко, А. Тамоникова и таких одиозных лиц, как А. Дугин и З. Прилепин.

Напомним, в марте 2019 года в Украине были впервые введены санкции в отношении крупнейших издательств РоSSийской Федерации сроком на 3 года.