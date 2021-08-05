Госкомтелерадио инициирует продление санкций в отношении роSSийских издательств

Срок действия нынешних санкций против них заканчивается в марте 2022 года.

Госкомтелерадио инициирует продление санкций в отношении роSSийских издательств
Фото: Марина Верещака

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) намерен инициировать продолжение санкций в отношении 9 роSSийских издательств, наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о таких издательства: "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

Срок действия нынешних санкций против них заканчивается в марте 2022 года.

"Поскольку после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издания антиукраинского содержания, Госкомтелерадио намерен инициировать продление санкций", - сказано в сообщении.

Также по инициативе ведомства и по представлению Службы безопасности Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который ведется Министерством культуры и информационной политики Украины на основании обращений СНБО Украины, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, внесено 9 роSSийских авторов - В. Сахарова, Л. Вершинина, А. Широкорада, А.Терещенко, Н. Поликарпова, Р. Ищенко, А. Тамоникова и таких одиозных лиц, как А. Дугин и З. Прилепин.

Напомним, в марте 2019 года в Украине были впервые введены санкции в отношении крупнейших издательств РоSSийской Федерации сроком на 3 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Блок рекламы


Похожие новости
В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 дел, - ОГПВ отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 дел, - ОГП
В Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке УкраиныВ Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке Украины
Ткаченко о "Вайлдберриз": ритейл из РФ, который продавал форму роSSийских солдат, не будет работать в УкраинеТкаченко о "Вайлдберриз": ритейл из РФ, который продавал форму роSSийских солдат, не будет работать в Украине
По решению СНБО введены санкции в отношении 6 иностранцев и 10 компанийПо решению СНБО введены санкции в отношении 6 иностранцев и 10 компаний
Украина продолжит добиваться санкций против оператора "Северного потока - 2", - ВитренкоУкраина продолжит добиваться санкций против оператора "Северного потока - 2", - Витренко
США не исключают введения новых санкций против "Северного потока-2"США не исключают введения новых санкций против "Северного потока-2"
InformNapalm установила данные 17 роSSийских военных, воевавших против Украины на ДонбассеInformNapalm установила данные 17 роSSийских военных, воевавших против Украины на Донбассе
Суд обязал ГБР открыть дело в отношении заявлений Зеленского о "вагнеровцах"Суд обязал ГБР открыть дело в отношении заявлений Зеленского о "вагнеровцах"
Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - КулебаУкраина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Кулеба
Мэр Тернополя призвал СБУ проверить роSSийских участников фестиваля "Файне мисто"Мэр Тернополя призвал СБУ проверить роSSийских участников фестиваля "Файне мисто"
Последние новости
Подгружаем последние новости