"Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры", - Зеленский о получении паспортов РФ жителями ОРДЛО

"С точки зрения паспортизации говорить о людях сложно, однозначно оценивать нельзя".

"Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры", - Зеленский о получении паспортов РФ жителями ОРДЛО
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жителей оккупированных территорий Донбасса могут заставлять получать роSSийские паспорта.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные, и людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совсем иначе воспринимать. Есть вынужденные в жизни мероприятия, и мы, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это полностью правильно и адекватно. Поэтому я считаю, что с точки зрения паспортизации говорить о людях сложно однозначно оценивать нельзя", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что такая его позиция обусловлена не снисходительностью к жителям оккупированного Донбасса, а сочувствием.

Стоит отметить, что РоSSия проводит политику принудительной паспортизации в оккупированном Крыму. Украина и подавляющее большинство стран не признает роSSийские документы, выданные жителям полуострова.

Вместе с тем на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выдаются "паспорта" так называемых "ДНР/ЛНР".

Напомним, по данным Минреинтеграции, роSSийские паспорта получили минимум 400 тысяч жителей оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

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