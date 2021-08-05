РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Житель Красногоровки получил тяжелое ранение.

РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Архівне фото
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

РоSSийско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Авдеевки оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галициновки враг осуществил обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра.

В направлении населенного пункта Южное - обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийские наемники применили станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открыл огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществил обстрел населенного пункта. В результате обстрела роSSийско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель 1965 г.р., повреждено жилое пятиэтажное здание и гражданский автомобиль.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы роSSийских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь среди защитников нет.

Напомним, 23 июля в результате обстрела ранен житель прифронтовой Марьинки. 52-летний мужчина в собственном дворе получил осколочные ранения.

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