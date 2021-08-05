Хортица станет первым безбарьерным туристическим объектом в Украине

Остров посетила первая леди Елена Зеленская, которая стала инициатором внедрения полной безбарьерности.

Запорожский остров Хортица, на котором ведется реконструкция, станет первым в стране полностью инклюзивным туристическим объектом. В четверг, 5 августа, Хортицу посетила первая леди Елена Зеленская, которая стала инициатором внедрения полной безбарьерности острова.

Как сообщает заместитель главы Офиса президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко, в прошлом году Елена Зеленская начала инициативу «Без барьеров», к которой приобщаются города и области. И именно Хортица станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом.

«Ко Дню независимости откроют Курган Единства - саму. высокую точку острова, с которой открывается потрясающий вид на Днепр и Запорожье. И впервые в истории на 16-метровый курган смогут подняться все желающие. Этим лично занимается первая леди Украины Елена Зеленская», - комментирует он.

В частности дорожки проложены под углом 5%, а через каждые 800 м оборудуют площадки для отдыха.

«Полностью инклюзивным станет и Музей истории казачества, который годами стоял закрытый из-за аварийного состояния. Его уже реконструируют по лучшим стандартам мировых музеев в рамках программы «Большая реставрация». Также инклюзивным будет общественное пространство Казачий круг - здесь будут проводить концерты, фестивали и форумы», - комментирует Тимошенко.

Проект реконструкции Хортицы также предусматривает удобное транспортное сообщение благодаря новым Запорожским мостам, которые возводят по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство».

«Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой - и сверхсовременной инфраструктурой», - уверяет заместитель главы ОП.

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