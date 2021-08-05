Лукашенко подписал указ, который позволит лишать белорусов гражданства за участие в протестах

Указом также урегулированы процедурные вопросы, связанные с восстановлением гражданства.

Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает лишение гражданства "за участие в экстремистской деятельности".

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Указ, в частности, регулирует процедурные вопросы, связанные с введением такого нового института, как восстановление гражданства, а также с расширением категорий иностранцев и детей, получивших право на получение гражданства Беларуси в упрощенном порядке.

"Дополнительно закрепляются порядок внесения материалов о потере белорусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным Законом", - отмечается в указе.

Напомним, ранее Лукашенко разрешил военным разгонять протесты.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Лукашенко. Власти жестоко подавляют митинги, а против оппозиции применяются репрессии.

Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.