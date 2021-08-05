Минобороны рекомендовало ряд назначений на руководящие должности в ВСУ, - Таран

"Будущее принадлежит тем офицерам, которые имеют тип военного мышления, основанного на стандартах НАТО".

Высшая аттестационная комиссия Министерства обороны рекомендовал ряд ключевых назначений на должности, комплектуемые лицами высшего офицерского состава.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что совместная позиция министра обороны Андрея Тарана и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-майора Валерия Залужного заключается в том, что на высшие руководящие должности в Генеральном штабе ВСУ должны быть назначены представители нового поколения - профессиональных, евроатлантически ориентированные, проверенные боями офицеры и генералы.

"Высшая аттестационная комиссия Министерства обороны рекомендовала кандидатуры военнослужащих, которые запланированы на замещение должностей. После рассмотрения выводов ВАК мной будут приняты соответствующие кадровые решения. Принципиальным в этом контексте является общность подходов Министра обороны и Главнокомандующего Вооруженных Сил", - подчеркнул Таран.

По его словам, обновление руководящего звена ВСУ окажет положительное влияние на реформирование армии и ход военной реформы.

"Будущее принадлежит тем офицерам, которые имеют тип военного мышления, основанного на стандартах НАТО. Одной из важнейших составляющих оборонной реформы является развитие человеческого капитала. Каким бы мощным ни было оружие, воюют всегда люди. Далее должны двигаться в направлении введения системы объективного оценивания военнослужащих по принципу меритократии и добродетели, исключать субъективный фактор в их назначении на должности. Следует также активнее применять практику целенаправленного обучения, подготовки перспективных офицеров перед их назначением на высшие должности, а также автоматизировать процессы управления человеческим капиталом для обеспечения их прозрачности", - отметил Таран.

Напомним, 4 августа юрист, бывший кандидат в депутаты Киевского горсовета Анна Маляр стала заместителем министра обороны. Она возглавит направление стратегических коммуникаций и информационной политики.