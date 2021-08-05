Материалы дела Иловайской трагедии рассекретят, - Венедиктова

Объем производства составляет более 300 томов, из которых более 70 - с грифом ограниченного доступа.

Материалы уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года будут рассекречены.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что расследование продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией.

Во время следствия допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений. Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный «Иловайским событиям», где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", - отметила Венедиктова.

На сегодня в производстве сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику Главного управления Генерального штаба ВС РФ , который сейчас является заместителем Министра обороны РФ .

Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечено еще двух роSSийских генералов, которым сообщено о подозрении.

Начальник "Департамента войны" Офиса Генпрокурора Юрий Рудь сообщил, что сейчас в производстве проведено 2 комиссионные военные судебные экспертизы, к выполнению которых привлечено более 20 ведущих военных специалистов и экспертов, а также более 500 судебно-медицинских экспертиз.

Материалы о совершении военных преступлений передано также в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Напомним, 29 августа 2014 года роSSийские войска открыли огонь по украинским военным, которые сложили оружие после договоренностей о "зеленом коридоре" для выхода из окружения. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающим "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".