Материалы дела Иловайской трагедии рассекретят, - Венедиктова

Объем производства составляет более 300 томов, из которых более 70 - с грифом ограниченного доступа.

Материалы дела Иловайской трагедии рассекретят, - Венедиктова
Ірина Венедіктова
Фото: Офіс генерального прокурора

Материалы уголовного производства об организации и проведении боевых действий в районе Иловайска летом 2014 года будут рассекречены.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что расследование продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией.

Во время следствия допрошено более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.

"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений. Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный «Иловайским событиям», где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", - отметила Венедиктова.

На сегодня в производстве сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ и бывшему начальнику Главного управления Генерального штаба ВС РФ, который сейчас является заместителем Министра обороны РФ.

Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечено еще двух роSSийских генералов, которым сообщено о подозрении.

Начальник "Департамента войны" Офиса Генпрокурора Юрий Рудь сообщил, что сейчас в производстве проведено 2 комиссионные военные судебные экспертизы, к выполнению которых привлечено более 20 ведущих военных специалистов и экспертов, а также более 500 судебно-медицинских экспертиз.

Материалы о совершении военных преступлений передано также в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Напомним, 29 августа 2014 года роSSийские войска открыли огонь по украинским военным, которые сложили оружие после договоренностей о "зеленом коридоре" для выхода из окружения. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен, 24 - пропали без вести.

Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающим "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Европарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим ЛукашенкоЕвропарламентарии считают, что за убийством Шишова стоит режим Лукашенко
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без КрымаПосольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Пожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджогеПожары в Турции: Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге
Блок рекламы


Похожие новости
Судью Верховного Суда лишили доплат из-за затягивания рассмотрения дела ГонгадзеСудью Верховного Суда лишили доплат из-за затягивания рассмотрения дела Гонгадзе
РоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедииРоSSийские генералы Истраков и Мизинцев получили подозрение по Иловайской трагедии
НАБУ завершило расследование дела против судьи из ДнепраНАБУ завершило расследование дела против судьи из Днепра
Ляшко: в июле сделали 2,9 млн прививок, план на август - 4,5 млнЛяшко: в июле сделали 2,9 млн прививок, план на август - 4,5 млн
"До сентября мы должны делать до 200-250 тыс. прививок в сутки", - Зеленский"До сентября мы должны делать до 200-250 тыс. прививок в сутки", - Зеленский
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Бекиров перенес микроинсульт в роSSийской колонииФигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Бекиров перенес микроинсульт в роSSийской колонии
Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернулась в УкраинуВременный поверенный в делах США Кристина Квин вернулась в Украину
Дела Майдана: суд освободил организатора "титушок" Крысина от ответственности по трем статьямДела Майдана: суд освободил организатора "титушок" Крысина от ответственности по трем статьям
Временный поверенный в делах США назвал окончание войны против Украины "обязанностью РоSSии"Временный поверенный в делах США назвал окончание войны против Украины "обязанностью РоSSии"
Поверенный в делах США: санкции против Коломойского является лишь первым шагомПоверенный в делах США: санкции против Коломойского является лишь первым шагом
Последние новости
Подгружаем последние новости