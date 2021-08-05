Зеленский подписал закон, ограничивающий размер процентов по кредитам для переселенцев

За ненадлежащее исполнение обязательств не начисляется неустойка и не применяются другие имущественные санкции.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий внутренне перемещенных лиц от последствий невыполнения обязательств по кредитам и займам.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Закон "О внесении изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа" №1646-ІХ Верховная Рада приняла 14 июля 2021 года.

Он предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (займ), по минимальной ставке, определенной договором.

За ненадлежащее выполнение обязательств по кредитным договорам не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.

Кредитор обязан перечислить задолженность по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от ВПЛ. Уступка права требования по кредитному договору заемщика без его согласия запрещается.

Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение кредитных обязательств возлагается на РоSSийскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займов, заключенных до 20 февраля 2014 года с внутренне перемещенными лицами из АР Крым и Севастополя, и до 14 апреля 2014 года - для договоров с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Напомним, 12 июня Зеленский подписал закон о новых правилах кредитования жителей зоны ООС.