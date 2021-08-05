В Черном море началась активная фаза противоминных учений "Дайв-2021"

В них принимают участие военные из Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.

В акватории Черного моря с участием Военно-Морских сил Украины началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв-2021".

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В тренировке также принимают участие военные из Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии, информирует пресс-служба ВМС Украины.

Отработка элементов проходит в составе тактических подразделений с использованием новейшего водолазного снаряжения стран-участниц, специального оборудования поисково-спасательного судна украинских ВМС "Александр Охрименко" и гидрографического комплекса судна ВМС Румынии "Александру Катанеану".

В соответствии с планом проведения учений военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров в составе интернациональных групп с выходом по предварительно согласованному режиму декомпрессии. Дополнительно отрабатываются элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры в случае обнаружения кислородной болезни.

Одновременно на румынском судне иностранные коллеги ознакомили участников с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.

Впереди участников ждет отработка операций по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминным действиям и т. д.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, с 12 по 24 июля в Николаевской области продолжались украинско-британские военные учения CossackMace 2021.

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