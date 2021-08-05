Сытник рассказал, как НАБУ узнало о пребывании Чауса в Феофании

Национальное антикоррупционное бюро получило от Службы безопасности Украины три письма, которые касались экс-судьи Николая Чауса, подозреваемого в получении взятки. В одном из них было сообщение, что он находится в Феофании.

Об этом "Радио НВ" рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"В понедельник мы получили из ящика для корреспонденции письмо следователя СБУ о том, что господин Чаус является пострадавшим в их производстве и к нему применяются меры обеспечения [безопасности] ... Мы изучили это письмо и, соответственно, статус потерпевшего по любому делу в любом правоохранительном органе никоим образом не отменяет наличие заочного ареста и международного розыска. И поэтому, честно говоря, странное такое было письмо. На что оно должно было повлиять, по мнению следователя, мне не понятно, как и детективам, которые расследуют дело", - рассказал глава НАБУ.

Сытник отметил, что это письмо бросили в ящик в пятницу, 30 июля, но получили - только в понедельник, 2 августа. А уже 3 августа от следственного управления СБУ в НАБУ поступило еще два письма с новой информацией.

"Опять было сказано, что он потерпевший, и меры безопасности применяются в отношении этого лица, и он находится в Феофании. Поэтому мы выехали туда. Детективы составили в Феофании протокол, врачи его [Чауса] выписали, то есть считали, что его состояние позволяет находиться в местах задержания или содержания под стражей, что его состояние позволяет проводить процессуальные, следственные действия", - отметил директор НАБУ.

Напомним, 3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в Феофании. На следующий день суд отправил его под домашний арест.

Чаусу инкриминируется получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках.

После предъявления обвинений Чаус бежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог бежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовывали на 15 суток и держали под домашним арестом. В конце концов он жил там до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом. Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому непосредственное отношение имели работники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его не похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ в сведении счетов и мести.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения Чауса.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ , и попросили выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым в коррупционном деле, заниматься им должно было именно НАБУ.