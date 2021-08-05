В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 дел, - ОГП

Производства открыты по статье "государственная измена".

В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 дел, - ОГП
Фото: 5.ua

В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону РоSSии в Крыму, открыли 68 производств в рамках статьи о государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос Радио Свобода.

"Департаментом надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офисом Генерального прокурора и прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя осуществляется процессуальное руководство в 68 уголовных производствах в отношении бывших сотрудников украинских правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - сказано в сообщении.

В июле Офис генерального прокурора Украины сообщил о завершении специального досудебного расследования в отношении заместителя командующего Черноморского флота РоSSии.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

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