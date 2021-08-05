Литва намерена за два года построить стену на границе с Беларусью

Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро.

Литва намерена за два года построить стену на границе с Беларусью
Архівне фото
Фото: dpsu.gov.ua

Литва намерена за два года отгородиться от Беларуси стеной из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает LRT.

В Государственной пограничной службе отметили, что забор будет установлен на границе не везде - из-за особенностей ландшафта или водоемов.

"Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью - 670 км", - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что стена будет четырехметровой, с металлической сварной стержневой сетки. Поверх нее будет натянуто колючую проволоку. Пред забором также будет установлена дополнительная линия с колючей проволокой.

Напомним, за последние месяцы Литва столкнулась с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу нелегально перешли две с половиной тысячи мигрантов, преимущественно из Ирака. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорила, что это - организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы в ответ на санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и инициировала новые санкции против режима Александра Лукашенко. Однако, работы были приостановлены из-за отсутствия колючей проволоки. В июле Эстония заявила, что предоставит Литве 100 км колючей проволоки, чтобы остановить мигрантов.

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