Крымскотатарского активиста в Судаке приговорили к 8 месяцам ограничения свободы

Подконтрольный РоSSии суд в Судаке признал крымскотатарского активиста Ильвера Аметова виновным в незаконном приобретении и хранении антикварного оружия, которое он коллекционировал.

Аметову назначили в качестве наказания 8 месяцев ограничения свободы. Ему запрещено выезжать из Судака и выходить из дома ночью, сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Он также обязан регулярно отмечаться в местном отделе роSSийского МВД .

Издание "Крим.Реалии" пишет, что роSSийский прокурор требовал для Аметова как наказание десять месяцев ограничения, тогда как защита отмечала, что в Аметова не было преступного умысла и он не скрывал ни от кого запрещены для гражданского использования предметы, а наоборот - демонстрировал их в своем музее.

"Решение "суда" является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе, поскольку до оккупации Ильвер Аметов был членом представительного органа крымскотатарского народа. РоSSийская Федерация восьмой год преследует по надуманным обвинениям крымских татар, в нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека. Игнорируя требование Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса, государство-оккупант продолжает практику позорных «судилищ» - репрессий против крымскотатарского народа", - прокомментировала приговор Денисова в фейсбуке.

Напомним, что Аметов был главой Судакского регионального меджлиса.