В Харьковской области проходят обыски по делу, в котором фигурируют члены Нацкорпуса

Причины обысков пока официально не сообщаются.

В Харьковской области проходят обыски по делу, в котором фигурируют члены Нацкорпуса

В Харьковской области проходят следственно-оперативные действия в рамках производства, где фигурируют члены Национального корпуса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Харьковской области пишет "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время в Харьковской области действительно проходят оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены Нацкорпуса", - сообщили в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

Более подробную информацию обещают предоставить после завершения оперативно-следственных действий.

Национальный корпус - движение и политическая партия, образованная в октябре 2016 года на основе общественных активистов, ветеранов и волонтеров.

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