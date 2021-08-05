Объявили подозрение ветерану, который угрожал взорвать гранату в Кабмине

Бывшему бойцу "Айдара" Владимиру Прохничу, который пытался ворваться с гранатой в здание Кабинета министров, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета Министров на ул. Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой", - говорится в сообщении.

Ветерану инкриминируют ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются.

Досудебное расследование проводят следователи Печерского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве .

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил на брифинге, что полиция откроет производство по четырем статьям. Одна из них самая тяжелая - 147 УКУ (захват заложников). Ее санкция - до 15 лет заключения.

Напомним, вчера около 10 утра мужчина пришел в здание правительства и сообщил о "захвате" и намерении взорвать гранату. Полиция для его задержания устроила спецоперацию и перекрыла движение. Правоохранители сообщили, что будут принимать спецмеры, если мужчина не сдастся добровольно.

Задержать бывшего бойца "Айдара" Владимира Прохнича с гранатой РГД возле Кабинета Министров удалось благодаря его другу - волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.