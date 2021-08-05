Боевика "ДНР" осудили на 10 лет

Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

Задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины боевик "ДНР" проведет в тюрьме 10 лет. Соответствующее решение по представлению СБУ принял суд.

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, боевика задержали в мае этого года на линии разграничения.

Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины.

Суд признал боевика виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

  • ч. 1 ст. 258-3 "Участие в террористической группе или террористической организации".

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в конце июля боевику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в пытках украинских военных.

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