ГФС заявила, что налоговики месяцами игнорировали запросы в уголовном производстве

Проведение сотрудниками ГФС обысков в Главном управлении ГНС в Киевской области в июне 2021 года было единственным способом получить процессуальным путем документальные доказательства по уголовному делу, касающемуся уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила Государственная фискальная служба в своей заметке в facebook.

Следственное действие было санкционировано судом и проводилось в рамках досудебного расследования, процессуальное руководство в котором осуществляет Офис Генерального прокурора.

В ноябре прошлого года ГНС сообщила Государственной фискальной службе о возможной противоправной деятельности двух предприятий-импортеров автомобилей. ГФС проверила информацию и установила почти сотню импортеров автомобилей, которые применяли определенную схему при ввозе авто в Украину из стран ЕС и США . Следствием схемы стали десятки миллионов гривен неуплаченных налогов. ГФС начала уголовное производство.

"В производстве допрошено около 400 человек, осуществлены обзоры более 100 налоговых адресов предприятий во всех областях Украины, по результатам которых установлено отсутствие по местонахождению около 70 предприятий-импортеров, на десятках предприятий изъяты финансовые документы, назначены судебные экспертизы", - сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

Вместе с тем фискалы констатируют, что в налоговой не способствуют проведению следствия. Запросы о предоставлении имеющихся в ГНС документов, вызовы для дачи объяснений относительно действий налоговой по блокированию незаконной деятельности импортеров игнорируются. Наработанные в рамках уголовного производства материалы, направленные в ГНС, остаются без рассмотрения по несколько месяцев. В течение этого времени деятельность теневых импортеров продолжается.

"ГФС совместно с Офисом Генерального прокурора, после очередного игнорирования ГНС Киевской области запросов налоговой полиции о предоставлении документов, аргументировала в суде невозможность получения документальных доказательств по делу другим, кроме обыска, способом. И именно предыдущие действия налоговиков стали причиной проведения обыска. Все обстоятельства препятствования следствию зафиксированы судом в постановлении на проведение обыска", - рассказывают в ГФС.

Наработанные в рамках производства материалы могут свидетельствовать о причастности сотрудников ГНС к содействию в неуплате налогов при незаконном ввозе автомобилей в Украину. В настоящее время они направлены в органы прокуратуры.