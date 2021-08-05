В Ровно сожгли автомобиль депутата областного совета

Ночью 5 августа в Ровно сожгли автомобиль Audi Q5, которым пользуется 50-летний депутат Ровенского областного совета. Подожженое авто принадлежит его 39-летней сестре.

Инцидент произошел на улице Андрея Мельника около трех часов ночи, сообщает областная полиция.

"Следственно-оперативная группа установила, что транспортное средство Audi Q5 было припарковано во дворе многоэтажки на стоянке. Принадлежит автомобиль 39-летней ровнянке, а пользуется им родной брат - 50-летний житель областного центра, депутат областного совета",- сказано в сообщении.

С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.

Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины.

Полицейские проверяют различные версии совершения преступления, в том числе связанную с депутатской деятельностью потерпевшего.

По данным издания "Ровно вечернее", речь идет об автомобиле, которым пользуется депутат Ровенского облсовета Руслан Потапчук. Однако сам автомобиль принадлежит его сестре Любови Давидюк.

Об депутата известно, что он беспартийный, но в облсовет прошел от "Блока Петра Порошенко". Он также является директором ООО "Уктехнолис плюс".