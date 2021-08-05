Суд отменил приговор за взятку экс-главе Сколе Владимиру Москалю

Львовский апелляционный суд отменил приговор экс-главе Сколе Владимиру Москалю и бывшему директору КП «Сколевское жилищно-коммунальное хозяйство» Анне Зинкевич-Домбровской. В 2018 году их приговорили к 6,5 и 5,5 годам заключения соответственно за взятку в 18 тыс. грн. Об этом сообщают «Наші Гроші. Львів».

В 2015 году Сколевский городской совет объявил конкурс на аренду помещения площадью 150,8 м2. Бывшая тогда юридическим консультантом Сколевского горсовета Анна Зинкевич-Домбровская сообщила директору ООО «Вадимир Компани», которое хотело открыть в помещении магазин, о необходимости уплаты 18 тыс. грн. За эти деньги в горсовете обещали посодействовать в победе в конкурсе и в дальнейшем - в выкупе этого помещения.

Впоследствии директор компании передал деньги Анне Зинкевич-Домбровской, которая затем разделила их с Владимиром Москалем. В свою очередь мэр подписал решение исполкома, согласно которому ООО «Вадимир Компани» было признано победителем в конкурсе, которого в действительности не было.

В том же году Владимира Москаля и Анну Зинкевич-Домбровскую задержали по подозрению в получении взятки 18 тыс. грн. Впоследствии Галицкий районный суд отпустил Москаля под залог 48 тысяч гривен и отстранил на два месяца от должности городского головы. В 2018 году Стрыйский городской суд признал должностных лиц виновными в подделке документов и получении взятки и назначил Владимиру Москалю 6,5 лет заключения, а юридическому консультанту горсовета - 5,5 лет с конфискацией имущества. На это решение осужденные подали апелляцию.

Во время судебного заседания Львовского апелляционного суда 28 июля адвокаты обвиняемых утверждали, что приговор основан на неприемлемых доказательствах. Суд подтвердил, что протокол идентификации и помечения денег составили с нарушениями, а некоторые доказательства получили с нарушением прав человека. Показания свидетелей, которые видели, как Владимир Москаль выбрасывал деньги возле Сколевского горсовета, апелляционный суд также признал недостаточными, как и ряд других.

Кроме этого, несмотря на назначенные судом два года лишения свободы, экс-мэра Сколе невозможно привлечь к ответственности за подделку решения исполкома, поскольку истек срок привлечения его к ответственности по этому преступлению. Поэтому коллегия судей Львовского апелляционного суда постановила закрыть уголовное производство и отменить приговор. Также суд вернул 97 тыс. грн залога за Владимира Москаля и 25 тыс. грн - за Анну Зинкевич-Домбровскую.

Это решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

Добавим, что в 2018 году, через полгода после приговора о взятке в 18 тыс. грн, мэра Сколе Владимира Москаля во второй раз задержали на взятке 68,7 тыс. грн. Он требовал переоформить право собственности на объект недвижимости на свою мать.