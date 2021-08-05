?Зеленский - жителям оккупированного Донбасса: любишь РоSSию - езжай в РоSSию

"Если ты считаешь, что "мы русские"- большая ошибка оставаться жить на Донбассе".

Президент Владимир Зеленский предложил жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят жить в РоSSии, ехать в РоSSию.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Есть выражение: "Человек находится в шпагате". Это значит, что он не знает, что делать, он долго выбирает и не может выбрать, и он не знает, кто он. Самое главное в этой истории - точно для себя понять: ты русский, ты в РоSSии? (я не о национальности, а о внутреннем выборе для себя), ты украинец, и это твоя земля? Это твоя родина, или ты - гость?" - сказал президент.

Он подчеркнул, что Донбасс "просто никогда" не будет роSSийской территорией, сколько бы времени он ни находился под роSSийской оккупацией. "Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом - и стена упадет", - сказал президент.

Поэтому, считает Зеленский, жителям оккупированной территории стоит уже сейчас определиться, где они хотят жить.

"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в РоSSию", "мы русские"- большая ошибка оставаться жить на Донбассе .... Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти, все строить. А часть Донбасса в оккупированном, в отрезанном виде никуда не будет расти. Поэтому счастья для этих людей здесь не будет", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "никто никого выгонять не будет".

"Поэтому, я считаю, для будущего своих детей и внуков - если ты любишь РоSSию и всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это РоSSия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в РоSSии. Это правильно", - сказал Зеленский.

Он также призвал патриотов Украины, которые остались на Донбассе, верить и ждать освобождения.

Напомним, что в этом же интервью Зеленский выразил уверенность, что освобождение Крыма неизбежно.