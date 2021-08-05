РоSSийские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке, есть раненый

Квартиру разбомбило прямым попаданием.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

РоSSийские наемники обстреляли многоэтажку в Красногоровке Донецкой области. В результате обстрела получил ранение местный житель.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Около часа назад враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек - местный житель 1965 года рождения", - написал глава ВГА в фейсбуке.

Кириленко опубликовал фото последствий обстрела.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Кириленко добавил, что на месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 июля в результате обстрела был ранен житель прифронтовой Марьинки. 52-летний мужчина в собственном дворе получил осколочные ранения.

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