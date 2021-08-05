Следком РоSSии завел дело против комбата 128-й бригады ВСУ
Страна-агрессор заявила об "обстреле гражданских" в Донецкой области.
Следственный комитет РоSSии завел уголовное дело против командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины Олега Гончарука.
Страна-оккупант обвиняет его в "прицельном обстреле из гранатомета объектов государственной инфраструктуры" в Донецкой области. Об этом говорится на сайте СК РоSSии.
РоSSияне также заявили о "преступных приказах" командования Минобороны и нарушении протокола о прекращении огня.
Уголовное дело возбуждено против Гончарука и еще нескольких военных по ч. 1 ст. 356 УК РоSSии (жестокое обращение с гражданским населением).
Это уже не первый случай, когда страна-агрессор заявляет о "делах" против командиров бригад ВСУ. В 2019 году они обвинили в обстреле гражданских командира 36-й бригады.