Леонид Кравчук: "Моя самая большая ошибка - то, что я верил РоSSии"

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает своей самой большой ошибкой то, что он "верил РоSSии". Об этом он рассказал в интервью LB.ua в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости Украины.

"Моя самая большая ошибка - то, что я верил РоSSии. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о РоSSии, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец", - отметил Леонид Кравчук.

По словам первого президента, он был убежден, что РоSSия будет применять к другим государствам не силовой компонент, а дипломатический - договариваться с ними.

"Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была РоSSия", - признался он.

В то же время своим достижением Кравчук считает Беловежское соглашение, которое констатировало прекращение существования Советского Союза.

"Что бы там ни было, но я принял в Беловежской пуще на руки молодую Украину. Если бы я не подписал этот исторический документ о развале Советского Союза и образовании независимого государства, я не знаю, произошло ли бы это. Верю, что это случилось бы, а вот когда - сложно сказать. Не была наша страна независимой в 1918 году, не была и позже. Это были только пробы. А нам удалось это сделать. И под всеми документами о независимой Украине стоит моя подпись. Это моя гордость", - поделился первый президент.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает решение Украины отказаться от ядерного потенциала в рамках Будапештского меморандума "роковой ошибкой" Кравчука и государства в целом. "Даже если бы мы не могли обслуживать, мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам давали бы деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - считает Давид Арахамия.

Кравчук ранее говорил, что после распада СССР контроль над ядерным арсеналом принадлежал Москве, а не Киеву . Кравчук отметил, что на момент подписания меморандума в Украине было 1 270 ядерных боеголовок.

"У меня не было "черного чемоданчика": он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армии (в Москве - ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручении: это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", - рассказал Кравчук.

Он добавил, что Украина сама не производила боеголовки, "попытка добыть уран создала Чернобыль. Мы не справились".

Он также отметил, что подписание документа о вывозе ядерного оружия с территории Украины подписал не он, а его преемник Леонид Кучма.