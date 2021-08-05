Леонид Кравчук: "Моя самая большая ошибка - то, что я верил РоSSии"
Главным достижением первый президент назвал Беловежское соглашение, которое констатировало прекращение существования Советского Союза.
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает своей самой большой ошибкой то, что он "верил РоSSии". Об этом он рассказал в интервью
"Моя самая большая ошибка - то, что я верил РоSSии. Я не имел права этого делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о РоSSии, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец", - отметил Леонид Кравчук.
По словам первого президента, он был убежден, что РоSSия будет применять к другим государствам не силовой компонент, а дипломатический - договариваться с ними.
"Она осталась такой, какой была. А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была РоSSия", - признался он.
В то же время своим достижением Кравчук считает Беловежское соглашение, которое констатировало прекращение существования Советского Союза.
"Что бы там ни было, но я принял в Беловежской пуще на руки молодую Украину. Если бы я не подписал этот исторический документ о развале Советского Союза и образовании независимого государства, я не знаю, произошло ли бы это. Верю, что это случилось бы, а вот когда - сложно сказать. Не была наша страна независимой в 1918 году, не была и позже. Это были только пробы. А нам удалось это сделать. И под всеми документами о независимой Украине стоит моя подпись. Это моя гордость", - поделился первый президент.
Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает решение Украины отказаться от ядерного потенциала в рамках Будапештского меморандума "роковой ошибкой" Кравчука и государства в целом. "Даже если бы мы не могли обслуживать, мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам давали бы деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - считает Давид Арахамия.
Кравчук ранее говорил, что после распада СССР контроль над ядерным арсеналом принадлежал Москве, а не Киеву. Кравчук отметил, что на момент подписания меморандума в Украине было 1 270 ядерных боеголовок.
"У меня не было "черного чемоданчика": он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армии (в Москве - ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручении: это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", - рассказал Кравчук.
Он добавил, что Украина сама не производила боеголовки, "попытка добыть уран создала Чернобыль. Мы не справились".
Он также отметил, что подписание документа о вывозе ядерного оружия с территории Украины подписал не он, а его преемник Леонид Кучма.