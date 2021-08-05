Кравчук о кагэбистах в украинской власти: "Думаю, что сейчас их чуть меньше, но не намного"

Первый президент Леонид Кравчук считает, что в украинской политике до сих пор остается много связанных с роSSийскими спецслужбами людей. Об этом он рассказал в интервью LB.ua в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости Украины.

"Думаю, что сейчас там кагэбистов немного меньше, чем когда-то было, но не намного. Сейчас нет кагэбистов по форме (так как официально структуры больше не существует), однако эта организация так формировалась, там люди так воспитывались, что после распада их внутренняя суть не изменилась. Вот вам яркий пример - президент РоSSии Владимир Путин. Он глава государства, хотя воспитан в кругах КГБ", - отметил он.

Кравчук вспомнил, как однажды во время обеда со своим преемником на посту президента Леонидом Кучмой спросил его, кого он больше всего боится как глава государства. "Он сказал: «КГБ». Это было еще до записей майора Мельниченко. Как точно он сказал. Они везде. Возьмите наши регионы, скажем, Восток, Юг и Запад, и вы увидите, какая там база для формирования именно такого склада людей. И они попадают туда может даже с хорошими намерениями, однако затем они из этой ловушки выйти не могут. Их туда затягивают", - отметил Кравчук.