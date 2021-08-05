"Путину было главное взять Крым, а сейчас он о последствиях не думает", - Леонид Кравчук

Президент РФ Владимир Путин не думал о последствиях оккупации Крыма. Однако если он отдаст Крым, то будет сложно его забрать у Украины. Такую точку зрения высказал первый президент Леонид Кравчук в интервью LB.ua в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости Украины.

"Я так думаю, что Путин глубоко не анализирует этого. Для него главное - убедить россиян. Они очень больно всегда относились к Крыму, к Севастополю, говорили, что это - «русский город славы» и так далее. Путину было главное взять Крым, а сейчас он о последствиях не думает, о том, что будет с полуостровом. Однако я точно знаю: если он отдаст завтра Крым, то его уже в Украины будет сложно забрать. Поэтому он и поставил задачу: удерживать Крым в составе РоSSии", - отметил он.

Кравчук добавил, что собственными глазами видел, "какие ужасы творились в Крыму, как жили люди: они выходили опухшие от голода, москиты их заедали".

"Их туда переселили. И, действительно, Хрущев просил Кириченко забрать Крым в состав УРСРС. Ну не может РоSSия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, красоты, или, как россияне сейчас делают - на военную базу. Однако и эту базу нужно содержать, однако без воды это невозможно. А воды там нет", - отметил первый президент.

Леонид Кравчук считает, что после возвращения Крыма его следовало бы сделать автономной областью.

"Однако, учитывая, что прошло много времени с момента референдума 1991 года и родились новые поколения, этот вопрос не нужно нарушать. Главное - конституционные нормы и интеграция в общую территориальную целостность государства", - отметил он.