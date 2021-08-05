Олег Ляшко стал владельцем деревообрабатывающего завода

Это первый официальный бизнес главного "радикала".

Лидер Радикальной партии, бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко в марте стал владельцем деревообрабатывающей компании "Синегри", зарегистрированной в селе Новый Белоус около Чернигова.

Об этом сообщило издание "Слідство.Інфо".

Ему принадлежит 60% компании, остальные - другому "радикалу" Олегу Аверьянову.

Это первый официальный бизнес Ляшко.

Фото: Слідство.Інфо

По информации Государственной таможенной службы, компания успешно экспортирует свои товары. В 2019-2020 годах "Синегри" вывезла за границу 595 тонн различной продукции - преимущественно древесины, а также гвоздей, винтов, необработанного волокна. Фирма также производит деревянные дома и столярные изделия.

Напомним, что Ляшко потерял депутатский мандат в 2019 году по результатам досрочных выборов. Радикальная партия не смогла преодолеть проходной барьер, набрав только 4,01% голосов.

В 2020 году Ляшко еще раз попытался попасть в Верховную Раду, но проиграл довыборы на 208-м округе "слуге народа" Анатолию Гунько.