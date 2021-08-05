Власти готовят отставку главы полиции Киева Крищенко, основная причина - отношения с Кличко

Крищенко на должности с 15 декабря 2015 года.

Власти готовят отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко. Основная причина увольнения Крищенко - его рабочие отношения с мэром Киева Виталием Кличко, сообщили осведомленные источники LB.ua .

Ряд СМИ сообщили о том, что Крищенко уже написал рапорт на увольнение, однако собеседники LB.ua это не подтверждают.

Крищенко - заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года.

До этого возглавлял Главное управление внутренних дел города Харькова.

Крищенко с апреля 2014 года защищал Горловский райотдел милиции от сепаратистов: сбросил с крыши здания роSSийский триколор, его тогда сильно избили, был ранен. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.