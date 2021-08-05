Лукашенко назвал Украину угрозой для Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что политика украинской власти стала угрожать безопасности Беларуси.

Об этом он сказал в четверг, 5 августа, на совещании с руководителями силовых органов.

"Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, приняло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они там, на Запад или Восток идут, на Юг - не важно, это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация, и для нас это дополнительная угроза, которой у нас не было раньше", - сказал Лукашенко.

Напомним, что в 2017 году Лукашенко говорил, что "белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны", а позже шутил: "Если и придем с севера к вам, - я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, - то придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах".

Однако после того, как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью существенно охладели. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения РоSSии с севера.

"Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что РоSSия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важном геополитическом и, наверное, оборонном соглашении. После этого может быть действительно серьезное влияние РоSSии и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны", - сказал он в недавнем интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.