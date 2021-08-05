Кузин: ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, вспышка возможна где угодно

"Дельта-штамм находится на территории Украины и распространяется".

Кузин: ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, вспышка возможна где угодно
Фото: uacrisis.org

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается на всей территории Украины, и новая вспышка может начаться где угодно.

Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

"Ситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается. Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны, и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а где угодно. Относительно штамма дельта, то несколько недель назад мы говорили о 17случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин.

Наибольшее распространение дельта-штамма зафиксировано в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

"Сейчас эти места дают наибольший процент положительных случаев этого штамма. Каковы его особенности? Действительно, он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации", - сказал Кузин.

Он добавил, что стремительного подъема заболеваемости коронавирусом и переполненных больниц еще можно избежать, если активизировать вакцинацию населения.

"Вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницы, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения", - сказал он.

"Вакцинация - не единственный путь борьбы с коронавирусом, но он является самым эффективным сейчас. Также положительно работает и физическое дистанцирование и ношение масок, и обработка рук антисептиком. Поэтому эти меры профилактики должны быть применены, если человек будет посещать определенные массовые мероприятия или массовые скопления людей. Я советовал бы людям, которые работают в сфере обслуживания, или деятельность которых связана с частыми контактами с людьми, придерживаться этих правил, чтобы обезопасить себя", - добавил Кузин.

Напомним, что 4 августа впервые почти за два месяца в Украине зафиксировали более тысячи суточных случаев коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Украине растет уже три недели. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.

При этом полностью вакцинированы только 5% населения страны.

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