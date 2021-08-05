На Донбассе украинский военный получил боевую травму

Враг вчера восемь раз нарушил режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевую травму, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В сводке отмечается, что вчера вблизи Павлополя и Гранитного роSSийско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.

Около Пивденного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное роSSийские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Около Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 5 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Около Авдеевки роSSийско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы роSSийско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь", - сообщают в штабе.

Напомним, в субботу, 31 июля, украинский военный получил на Донбассе осколочное ранение.