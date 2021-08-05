Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой на заседании горсовета

Бутылку с водой на заседание принес сам Качура, с целью нарекания на ее чистоту.

Мэр Конотопа Артем Семенихин на заседании городского совета облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру.

Качура в комментарии LB.ua сказал, что рассказывал на заседании о "проблемах города".

"О том, что не ремонтируются дороги, останавливаются предприятия. Семенихин меня облил водой. Затем сразу же прибежала его охрана, которая меня начала отталкивать. Они, кстати, нарушили закон. Были в гражданском, а не в форме. Просто Семенихин не захотел услышать правду о проблемах в городе", - считает депутат.

Качура принес на заседание бутылку с водой, чтобы привлечь внимание властей к очистке воды в городе. Он также заявил, что в Конотопа есть определенные проблемы, в частности, закрытие предприятий, пишет delo.

Качура добавил, что народные депутаты обращались к городским властям с просьбой решить эти вопросы, но решения якобы блокируются. После этого он поставил перед мэром бутылку с водой, которую, по словам депутата, набрали из крана.

Глава города в свою очередь ответил, что центральная власть не спешит выделять средства, в частности, на водопровод. Семенихин сказал, что Качура "перегрелся" и ему надо "отрезвиться конотопской водичкой", после чего открыл бутылку и вылил воду на депутата.

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