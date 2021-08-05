Кабмин решил провести аудит имущества и эффективности отраслевых академий НАНУ

Проверка будет касаться академий аграрных, правовых и педагогических наук.

Кабмин решил провести аудит имущества и эффективности отраслевых академий НАНУ
Фото: lexinform.com.ua

Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа, утвердил план мероприятий по реформированию Национальной академии аграрных наук, Национальной академии правовых наук, Академии педагогических наук на 2021-2022 годы. Он предусматривает аудит имущества и эффективности учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

"Отраслевая наука является важной частью научной сферы, поэтому одной из запланированных задач на этот год было совершенствование работы национальных отраслевых академий наук. Надеемся, что действенные шаги в этом направлении будут способствовать развитию научной деятельности национальных отраслевых академий наук, повышению эффективности использования средств государственного бюджета и эффективности управления объектами государственной собственности, находящимися в ведении академий, развитию исследовательской и инновационной инфраструктуры, расширению международного научного и научно-технического сотрудничества и т.д.", - прокомментировал правительственное решение министр Сергей Шкарлет.

План мероприятий предусматривает:

  • аудит актуального состояния земельных участков, имущественных комплексов и материально-технической базы;
  • аудит финансового состояния и эффективности использования средств государственного бюджета;
  • аудит организационной структуры научных учреждений и их реорганизацию;
  • аудит состояния и направлений повышения эффективности и развития научной деятельности;
  • мероприятия по развитию международной научной и научно-технической деятельности.

Напомним, что президент НААН Ярослав Гадзала является фигурантом уголовных дел.

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