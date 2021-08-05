Юрист Анна Маляр стала заместителем министра обороны

Она возглавит направление стратегических коммуникаций и информационной политики.

Юрист Анна Маляр стала заместителем министра обороны
Фото: facebook.com/ganna.maliar

Юрист, бывший кандидат в депутаты Киевского горсовета, Анна Маляр стала заместителем министра обороны Украины. Соответствующее решение 4 августа принял Кабинет министров.

Маляр сообщила, что возглавит направление стратегических коммуникаций и информационной политики Минобороны.

"Профессионально темой стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны я занимаюсь с тех пор, как началась война. Уже тогда стало очевидно, что РоSSийская Федерация ведет ее как военными, так и невоенными методами. Поэтому нужно было быстро организовать защиту Украины в информационном пространстве и овладевать навыками ведения гибридной (асимметричной) войны", - рассказала она.

Юрист напомнила, что сейчас сотрудничает с Академией СБУ по практическому курсу стратегических коммуникаций для сотрудников сектора безопасности и обороны.

"Теоретически такие знания и навыки получить невозможно, так как приобретаются они в гибридных боях с врагом. Именно поэтому нашими разработками и проведенными операциями интересуются другие страны, а Центр информации и документации НАТО стал соорганизатором учений для наших военных, которые мы совместно проводим", - написала Маляр.

По ее словам, концепцию "стратегических коммуникаций" страны НАТО и ЕС предлагают использовать как альтернативу враждебным действиям РФ.

Анна Маляр - юрист-криминолог, которую часто приглашают как эксперта на различные телепрограммы. 31 августа 2017 года она стала соведущей программы "Криминал на Прямом", однако покинула телеканал в октябре того же года. В 2020 году Маляр была кандидатом в депутаты Киевского горсовета от партии "Слуга народа".

Кандидат юридических наук, адвокат. Сфера научных интересов - политическая преступность и проблемы противодействия коррупции. Автор более 50 научных трудов, а также публицистических статей в таких изданиях, как "Левый берег", "Украинская правда", "Зеркало недели", "Неделя", "Юридический вестник Украины", "Вечерний Киев", "Юридическая практика".

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