Юрист Анна Маляр стала заместителем министра обороны

Юрист, бывший кандидат в депутаты Киевского горсовета, Анна Маляр стала заместителем министра обороны Украины. Соответствующее решение 4 августа принял Кабинет министров.

Маляр сообщила, что возглавит направление стратегических коммуникаций и информационной политики Минобороны.

"Профессионально темой стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны я занимаюсь с тех пор, как началась война. Уже тогда стало очевидно, что РоSSийская Федерация ведет ее как военными, так и невоенными методами. Поэтому нужно было быстро организовать защиту Украины в информационном пространстве и овладевать навыками ведения гибридной (асимметричной) войны", - рассказала она.

Юрист напомнила, что сейчас сотрудничает с Академией СБУ по практическому курсу стратегических коммуникаций для сотрудников сектора безопасности и обороны.

"Теоретически такие знания и навыки получить невозможно, так как приобретаются они в гибридных боях с врагом. Именно поэтому нашими разработками и проведенными операциями интересуются другие страны, а Центр информации и документации НАТО стал соорганизатором учений для наших военных, которые мы совместно проводим", - написала Маляр.

По ее словам, концепцию "стратегических коммуникаций" страны НАТО и ЕС предлагают использовать как альтернативу враждебным действиям РФ .

Анна Маляр - юрист-криминолог, которую часто приглашают как эксперта на различные телепрограммы. 31 августа 2017 года она стала соведущей программы "Криминал на Прямом", однако покинула телеканал в октябре того же года. В 2020 году Маляр была кандидатом в депутаты Киевского горсовета от партии "Слуга народа".