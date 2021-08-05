Юрист Анна Маляр стала заместителем министра обороны
Она возглавит направление стратегических коммуникаций и информационной политики.
Юрист, бывший кандидат в депутаты Киевского горсовета, Анна Маляр стала заместителем министра обороны Украины. Соответствующее решение 4 августа принял Кабинет министров.
Маляр сообщила, что возглавит направление стратегических коммуникаций и информационной политики Минобороны.
"Профессионально темой стратегических коммуникаций в секторе безопасности и обороны я занимаюсь с тех пор, как началась война. Уже тогда стало очевидно, что РоSSийская Федерация ведет ее как военными, так и невоенными методами. Поэтому нужно было быстро организовать защиту Украины в информационном пространстве и овладевать навыками ведения гибридной (асимметричной) войны", - рассказала она.
Юрист напомнила, что сейчас сотрудничает с Академией СБУ по практическому курсу стратегических коммуникаций для сотрудников сектора безопасности и обороны.
"Теоретически такие знания и навыки получить невозможно, так как приобретаются они в гибридных боях с врагом. Именно поэтому нашими разработками и проведенными операциями интересуются другие страны, а Центр информации и документации НАТО стал соорганизатором учений для наших военных, которые мы совместно проводим", - написала Маляр.
По ее словам, концепцию "стратегических коммуникаций" страны НАТО и ЕС предлагают использовать как альтернативу враждебным действиям РФ.
Анна Маляр - юрист-криминолог, которую часто приглашают как эксперта на различные телепрограммы. 31 августа 2017 года она стала соведущей программы "Криминал на Прямом", однако покинула телеканал в октябре того же года. В 2020 году Маляр была кандидатом в депутаты Киевского горсовета от партии "Слуга народа".
Кандидат юридических наук, адвокат. Сфера научных интересов - политическая преступность и проблемы противодействия коррупции. Автор более 50 научных трудов, а также публицистических статей в таких изданиях, как "Левый берег", "Украинская правда", "Зеркало недели", "Неделя", "Юридический вестник Украины", "Вечерний Киев", "Юридическая практика".