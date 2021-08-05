В Белом доме рассказали союзникам по НАТО о визите Зеленского в Вашингтон
Визит запланирован на 30 августа.
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с послами стран Бухарестской девятки, в которую входят союзники по НАТО из числа стран Центральной Европы.
Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.
"Господин Салливан проинформировал послов относительно нашего подхода к энергетической безопасности Центральной Европы, включая меры администрации Байдена по поводу рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток-2 ". Он также прокомментировал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского, обсудил совместное беспокойство в отношении Беларуси и предоставил информацию относительно контактов США с Россией", - говорится в заявлении.
В Бухарестскую девятку входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия.
Вчера сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского. Сам украинский президент полетит в США 30 августа.