В Белом доме рассказали союзникам по НАТО о визите Зеленского в Вашингтон

Визит запланирован на 30 августа.

В Белом доме рассказали союзникам по НАТО о визите Зеленского в Вашингтон
Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: seacoastonline.com

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с послами стран Бухарестской девятки, в которую входят союзники по НАТО из числа стран Центральной Европы.

Соответствующее заявление размещено на сайте Белого дома.

"Господин Салливан проинформировал послов относительно нашего подхода к энергетической безопасности Центральной Европы, включая меры администрации Байдена по поводу рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток-2 ". Он также прокомментировал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского, обсудил совместное беспокойство в отношении Беларуси и предоставил информацию относительно контактов США с Россией", - говорится в заявлении.

В Бухарестскую девятку входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия.

Вчера сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского. Сам украинский президент полетит в США 30 августа.

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