Кравчук признался, что на него совершили покушение перед выборами президента 1994 года

В Харькове на него напали с ножом.

Кравчук признался, что на него совершили покушение перед выборами президента 1994 года
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что в 1994 году во время подготовки ко второму туру президентских выборов на него совершили покушение. Об этом он заявил в интервью LB.ua в рамках спецпроекта к 30-летию Независимости Украины.

"Я никогда об этом не говорю, но на меня было совершено покушение. Это было во время подготовки ко второму туру президентских выборов 1994 года. Тогда в Харькове на меня напал убийца с ножом. Спас мне жизнь охранник. Потом, уже после завершения моей каденции, Кучма узнал о том, что РоSSия ведет против меня серьезную работу, мне поступают угрозы, он дал распоряжение СБУ и выделил мне дополнительную охрану. РоSSияне планировали снять меня с поезда (я ездил поездом по областям) и доставить в Москву, чтобы я снял свою подпись с Беловежских соглашений, денонсировал их", - признался первый президент.

Кравчук не знает, кто был заказчиком.

"Об этом знала СБУ, и знал Кучма. От него это пошло. Он сказал: «Леонид Макарович, есть информация о том, что нужно усилить вашу охрану». Вот и все, что мне было известно", - рассказал он.

Напомним, что Леонид Кравчук на выборах президента 1991 года одержал победу в первом туре. Его конкурентом был Вячеслав Чорновил.

В 1993 году Верховная Рада приняла решение провести консультативный референдум о выражении недоверия президенту и парламенту. Однако впоследствии этот референдум отменили, а Рада решила провести досрочные выборы.

В 1994 году в Украине провели досрочные президентские выборы после достижения компромисса между президентом и парламентом. Во второй тур вышли Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Кравчук уступил с результатом 45,06% голосов, Кучма получил 52,14%.

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