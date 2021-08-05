Экс-судье Чаусу назначили домашний арест

Он должен носить электронный браслет.

Экс-судье Чаусу назначили домашний арест
Фото: Скріншот відео

Бывшему судье Николаю Чаусу, подозреваемому в получении взятки, избрана мера пресечения. Суд проводил заседание в закрытом режиме - без участия журналистов и трансляции.

Чаусу назначили круглосуточный домашний арест, подтвердили в Высшем антикоррупционном суде. Чаус должен носить электронный браслет.

"Также в отношении подозреваемого применены несколько других процессуальных обязанностей: прибывать по требованию к детективу, прокурору, в суд; не покидать место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также воздерживаться от общения с определенными в постановлении лицами", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения определен в пределах срока досудебного расследования, то есть до 18.08.2021. Постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикорсуда в течение 5 дней с момента оглашения.

Адвокат подозреваемого перед заседанием заявил, что в деле содержится государственная тайна.

Чаусу инкриминируются получение в 2016 году 150 тыс. долларов взятки за условный срок для 74-летней женщины, которая торговала наркотиками. Полученные средства судья хранил в стеклянных банках. После выдвижения обвинений судья сбежал в Молдову, где просил политического убежища, но получил отказ. Молдавское издание RISE Moldova писало, что судья мог бежать из Украины с помощью лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

В Молдове Чауса арестовывали на 15 суток и держали под домашним арестом, но в итоге бывший судья жил там до весны 2021 года, когда его якобы похитила группа неизвестных вооруженных людей в Кишиневе. В МВД Молдовы сообщили, что к этому могут быть причастны граждане Украины.

В МИД Украины ответили, что государство не имеет отношения к тому, что случилось с Чаусом.

Впоследствии выяснилось, что бывшего судью вывезли в Украину. По данным молдавских правоохранителей, к этому имеют непосредственное отношение работники украинского посольства и, возможно, спецслужбы.

Через полтора месяца после своего исчезновения Чаус внезапно обнародовал видеообращение, в котором сказал, что его похищали, и пообещал обличительные заявления. В июне он записал еще одно видео, в котором обвинил директора НАБУ Артема Сытника в сведении счетов и мести. Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло объявил о завершении расследования исчезновения бывшего судьи Николая Чауса. По данным правоохранителей, к похищению могут быть причастны государственные структуры Украины.

До конца июля Чаус не давал о себе знать, пока на прошлой неделе не пришел в шортах к главе общины поселка в Винницкой области. НАБУ заявило, что Чауса перехватили сотрудники СБУ и попросили выйти этих правоохранителей на связь. Поскольку Чаус является подозреваемым по коррупционному делу, заниматься им должно было именно НАБУ.

Даже адвокаты Чауса не знали, куда везут их подзащитного – в Службу безопасности или Антикоррупционного бюро. Потом выяснилось, что детективы НАБУ устроили буквальную гонку за автомобилем СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно несколько суток, пока его не задержали в "Феофании".

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