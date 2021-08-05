ЕС призвал Украину прекратить выдавать гражданам несколько загранпаспортов

В ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

ЕС призвал Украину прекратить выдавать гражданам несколько загранпаспортов
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинцы пытаются обойти ограничения на непрерывное пребывание на территории ЕС путем получения двух действующих загранпаспортов. Украина должна устранить возможности для такого злоупотребления.

Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, сообщает "Европейская правда".

В частности, в отчете отмечается, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта, иногда с измененными личными данными, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период.

Поэтому в ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких «дополнительных» паспортов и отменить действие тех, которые были выданы", - говорится в рекомендации Еврокомиссии для Украины.

Напомним, в апреле Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны Европейского Союза.

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