ЕС призвал Украину прекратить выдавать гражданам несколько загранпаспортов

В ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

Украинцы пытаются обойти ограничения на непрерывное пребывание на территории ЕС путем получения двух действующих загранпаспортов. Украина должна устранить возможности для такого злоупотребления.

Об этом говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов, сообщает "Европейская правда".

В частности, в отчете отмечается, что Польша идентифицировала граждан Украины, которые имеют более одного законно оформленного паспорта, иногда с измененными личными данными, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период.

Поэтому в ЕС ожидают, что Украина не только прекратит выдавать два действующих паспорта для выезда за границу, но и отменит действие уже выданных дополнительных документов.

"Отменить возможность для граждан Украины иметь одновременно более одного действительного паспорта; прекратить выдачу таких «дополнительных» паспортов и отменить действие тех, которые были выданы", - говорится в рекомендации Еврокомиссии для Украины.

Напомним, в апреле Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны Европейского Союза.