СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на министра инфраструктуры

СНБО, в частности, требует от "Укрзализныци" привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки; обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии и тому подобное.

СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы Укрзализныци на министра инфраструктуры
Олександр Кубраков

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на пресс-службу Минифраструктуры.

СНБО, в частности, требует от "Укрзализныци": привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки; обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ; внедрить программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.

Напомним, на заседании правительства 30 июля СНБО поручил Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что в работе перевозчика наблюдаются "весьма опасные с точки зрения национальной безопасности процессы" в финансово-хозяйственной деятельности, которые угрожают устойчивому функционированию компании.

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