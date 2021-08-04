Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на прививки третьей дозой COVID-вакцины

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал ввести мораторий на проведение прививок третьей дозой вакцины от COVID-19. Этот шаг должен увеличить доступность вакцины в странах, где уровень прививок остается невысоким.

Как сообщает Associated Press, генеральный директор ВОЗ обращался преимущественно к богатым странам, которые значительно опередили развивающиеся страны, по количеству прививок.

Представители ВОЗ утверждают, что пока нет научного подтверждения информации о том, что вакцинация третьей дозой увеличивает защиту от коронавируса.

Агентство здравоохранения ООН неоднократно призывало богатые страны сделать больше для улучшения доступа к вакцинам в развивающихся странах. В ВОЗ отмечают, что, чем дольше продлится пандемия, тем выше вероятность появления новых штаммов вируса и, как следствие, продолжения глобального кризиса в борьбе с пандемией.

Глава ВОЗ призвал "Большую двадцатку", которую сейчас возглавляет Италия, взять "конкретные обязательства поддержать глобальные цели вакцинации".

"Мы призываем всех, кто имеет влияние - олимпийских спортсменов, инвесторов, руководителей предприятий, лидеров веры и всех отдельных членов их семей и сообщества - поддержать наш призыв к мораторию на дополнительные прививки по крайней мере до конца сентября", - сказал Гебреисус.