Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на прививки третьей дозой COVID-вакцины
Глава ВОЗ призвал "Большую двадцатку", которую сейчас возглавляет Италия, взять "конкретные обязательства поддержать глобальные цели вакцинации".
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал ввести мораторий на проведение прививок третьей дозой вакцины от COVID-19. Этот шаг должен увеличить доступность вакцины в странах, где уровень прививок остается невысоким.
Как сообщает Associated Press, генеральный директор ВОЗ обращался преимущественно к богатым странам, которые значительно опередили развивающиеся страны, по количеству прививок.
Представители ВОЗ утверждают, что пока нет научного подтверждения информации о том, что вакцинация третьей дозой увеличивает защиту от коронавируса.
Агентство здравоохранения ООН неоднократно призывало богатые страны сделать больше для улучшения доступа к вакцинам в развивающихся странах. В ВОЗ отмечают, что, чем дольше продлится пандемия, тем выше вероятность появления новых штаммов вируса и, как следствие, продолжения глобального кризиса в борьбе с пандемией.
Глава ВОЗ призвал "Большую двадцатку", которую сейчас возглавляет Италия, взять "конкретные обязательства поддержать глобальные цели вакцинации".
"Мы призываем всех, кто имеет влияние - олимпийских спортсменов, инвесторов, руководителей предприятий, лидеров веры и всех отдельных членов их семей и сообщества - поддержать наш призыв к мораторию на дополнительные прививки по крайней мере до конца сентября", - сказал Гебреисус.