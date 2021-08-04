Кабмин одобрил законопроект о переходном периоде

В документе предлагается закрепить на уровне закона определение РФ как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины "Об основах государственной политики переходного периода".

Соответствующее решение принято на заседании правительства 4 августа, передает пресс-служба Минреинтеграции.

Сообщается о таких ключевые целях документа:

1. определить базовые принципы ("красные линии") деоккупации и реинтеграции;

2. унифицировать подходы как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и Автономной Республики Крым и города Севастополя;

3. упорядочить и осовременить существующую профильную терминологию, а также ввести понятия, раскрывающие его новеллы - термины переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация и т.д.;

4. распределить регулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных (деоккупированных ) территорий и их жителей;

5. усилить социальную связь с временно оккупированными территориями;

6. ввести элементы переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией;

7. ввести институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях;

8. создать предпосылки формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях;

9. установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода;

10. определить дальнейшее развитие для пакета законопроектов о переходном периоде, что сейчас разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Важной задачей законопроекта является внедрение инструментов стратегического планирования и закрепление основных ценностей для государственной политики переходного периода: приоритет человека (его достоинства, прав и свобод) в сочетании с неприкосновенностью государственного суверенитета и территориальной целостности.

В документе также принципиально предлагается закрепить на уровне закона определение РоSSийской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

"Существует насущная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции. При этом не может быть сделано никаких уступок государству-агрессору в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. И наш законопроект представляет собой рамку государственной политики в этом направлении", - отметил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Следующий шаг - внесение законопроекта в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что в проекте закона о государственной политике переходного периода отказались от использования понятия "коллаборант". В МинТОТ считают, что люди на оккупированной территории в большинстве своем являются заложниками.