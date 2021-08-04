Оккупанты на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов

О потерях в рядах украинских военных информации нет.

Оккупанты на Донбассе стреляли из гранатометов и пулеметов
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.

О потерях в рядах украинских военных информации нет.

Как сказано в вечерней сводке пресс-центра ООС, вблизи Павлополя и Гранитного роSSийско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы.

У Южного враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Мирного роSSийские наемники обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Напомним, за минувшие сутки роSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

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