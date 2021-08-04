Польша дала гуманитарную визу мужу Кристины Тимановской

Ранее Арсений Зданевич выехал из Беларуси в Украину.

Польша дала гуманитарную визу мужу Кристины Тимановской
Фото: championat.com

Польша дала гуманитарную визу мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую отстранили от участия в Олимпиаде и вопреки ее воле пытались вывезти на родину.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Польское радио.

"Она (Кристина Тимановская - ред.) теперь под опекой польских дипломатических служб, из соображений безопасности мы не хотим сейчас передавать подробную информацию о способе прилета и его месте и форме. Все это связано с процедурами, которые мы учли в пределах помощи. Однако я могу добавить информационно, что параллельно муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу", - сказал Мюллер.

Тимановская должна была сесть на рейс в Варшаву, где правительство Польши предложило ей гуманитарную визу и предоставление убежища. Однако вместо этого она вылетела рейсом Austrian Airlines, который должен был приземлиться в Вене в 16:05 во вторник.

Представитель белорусской общины, который контактировал с Тимановской, сказал, что дипломаты изменили ее рейс "из соображений безопасности".

Напомним, муж Тимановской Арсений Зданевич уехал из Беларуси в Украину после того, как его жену пытались силой вывезти с Олимпиады.

1 августа Тимановская распространила видеообращение к Международному олимпийскому комитету, в котором она заявила, что ее пытаются насильно вывезти из Токио. По сообщениям СМИ, представители белорусской делегации доставили ее в аэропорт японской столицы для отправки на родину, однако там она обратилась за защитой в полицию.

Позже представитель МОК Марк Адамс сообщил, что Тимановская провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой".

Японская пресса сообщила, что спортсменка находится в посольстве Польши в Токио. Она попросила политического убежища.

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